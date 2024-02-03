Як позбутися рибного запаху на кухні: Ефективні поради

Втомилися боротися з рибним запахом на кухні? UAportal розповів про прості, але ефективні методи, які пропонують легше рішення для боротьби з небажаними ароматами.

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Суміш харчової соди та оцту

Щоб усунути рибний запах на кухні, ефективною порадою є використання суміші харчової соди та оцту. Змішавши столову ложку соди зі склянкою оцту і розпорошивши її по кухні, можна ефективно нейтралізувати та поглинути стійкий рибний запах, залишивши кухню пахнути свіжістю і чистотою.

Лимон та сіль

Розріжте свіжий лимон навпіл, посипте його сіллю, а потім протріть ним кухонні поверхні, щоб усунути рибний запах. Натуральна лимонна кислота сприяє нейтралізації запаху, в той час, як сіль діє як абразив, видаляючи будь-який стійкий запах, залишаючи на кухні приємний цитрусовий аромат.

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Кавова гуща

Ще один спосіб для боротьби з рибним запахом полягає в тому, щоб залишити миску з кавовою гущею на кухні. Кавова гуща, відома своєю здатністю поглинати сильні запахи, залишаючи після себе нейтральний і приємний аромат.

Пара з ефірними оліями

Очищення парою з ефірними оліями – ефективний метод позбутися рибного запаху на кухні. Закип'ятіть каструлю з гарячою водою і додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди або евкаліпта, щоб наповнити кухню приємним ароматом, який може нейтралізувати й замаскувати будь-який стійкий запах.

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