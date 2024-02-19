Як позбутися похмілля: 5 корисних порад

Протистояти бажанню розслабитися під час святкувань може бути непросто, але не варто хвилюватися, адже існують прості способи полегшити дискомфорт і сприяти швидшому одужанню після гучної вечірки. UAportal розповів про п'ять порад, які можуть значно покращити ваше самопочуття.

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Огірки

Подумайте про вживання солоних огірків або розсолу квашеної капусти. Споживання хоча б однієї склянки цієї рідини може швидко відновити баланс у вашому організмі, що призведе до покращення вашого стану.

Мінеральна вода

Скористайтеся тонізуючими властивостями склянки мінеральної води. Вона може швидко допомогти вам прийти до тями і полегшити неприємні симптоми похмілля. Для тих, хто відчуває нудоту, додавання шматочка імбиру до негазованої мінеральної води може забезпечити додаткове полегшення.

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Вода з лимоном

Як вода, так і цитрусові мають потужні детоксикаційні властивості. Як наслідок, питна вода, настояна на лимоні, може ефективно очистити ваш організм від токсичних речовин, що робить її ефективним засобом від похмілля.

Активоване вугілля

Відоме як економічний засіб проти отруєння, активоване вугілля слугує чудовим рішенням для боротьби з симптомами похмілля. На ранок після святкування рекомендується вжити відповідну кількість вугілля, щоб швидко покращити свій стан.

Кефір

Покращити здоров'я кишківника та полегшити симптоми похмілля можна за допомогою кефіру. Цей кисломолочний напій допомагає поліпшити стан вашої мікрофлори, сприяючи поступовому зменшенню похмільного синдрому. Якщо кефіру немає під рукою, його можна замінити натуральним йогуртом без добавок.

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