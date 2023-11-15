Як пити алкоголь, аби не було похмілля: три лайфхаки

UAportal розповідає про поради, які допоможуть вам насолодитися вечіркою без жахливого похмілля. Ці лайфхаки допоможуть вам прокинутися бадьорим і готовим до нового дня.

Залишайтеся гідратованими

Щоб уникнути похмілля, дуже важливо залишатися гідратованим під час вживання алкоголю. Порада – чергувати алкогольні напої зі склянками води, це допоможе протистояти зневоднювальному ефекту алкоголю і підтримувати гідратацію протягом усього вечора.

Крім того, випивши склянку води перед сном, ви можете поповнити запаси рідини і запобігти зневодненню. Подумайте про те, щоб додати у воду електроліти, такі як щіпка солі або крапля лимонного соку, щоб посилити регідратацію і зменшити ймовірність похмілля.

Споживайте їжу

Споживання їжі до і під час вживання алкоголю може відігравати вирішальну роль у запобіганні похмілля. Порада – включати в раціон продукти, багаті на поживні речовини, які підтримують метаболізм алкоголю, такі як яйця, спаржа і банани.

Читайте також: Вчені винайшли засіб від похмілля

Ці продукти містять цінні вітаміни та мінерали, які допомагають печінці розщеплювати алкоголь і виводити токсини. Крім того, включення в їжу перед вживанням алкоголю білків і корисних жирів може сповільнити всмоктування алкоголю в організмі, сприяючи запобіганню важкого похмілля на наступний день.

Міцний сон

Повноцінний сон після вживання алкоголю має вирішальне значення для уникнення похмілля. Порада – створити заспокійливий режим перед сном, який сприятиме спокійному сну.

Це може включати прийняття теплої ванни або душу, практику глибокого дихання або медитацію, а також утримання від стимулюючих занять або екранів перед сном. Надання пріоритету якісному сну дозволяє організму ефективно переробляти алкоголь і відновлюватися, мінімізуючи потенційні симптоми похмілля на наступний день.

Нагадаємо, ми розповіли, які популярні народні методи лікування є неефективними або можуть погіршити здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал !