Як використати чайні пакетики: 5 оригінальних лайфхаків для господинь

Досвідчені господині завжди дбають про те, щоб мати під рукою кілька чайних пакетиків. Їх можна використовувати не лише для того, щоб насолоджуватися чашкою ароматного чаю. UAportal підготував п'ять альтернативних і практичних способів використання чайних пакетиків у побуті.

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1. Для захисту клумб

Чай може бути напрочуд простим рішенням для захисту квітів від різних шкідників. Після заварювання чаю висушіть пакетики і розкидайте заварку біля клумби. Рекомендується повторювати цю дію кожні пів року. Пам'ятайте, що в цьому випадку чай слід заварювати без молока або цукру.

2. Добриво для кімнатних рослин

Кімнатні рослини іноді потребують високоякісних поживних речовин для росту. Тут на допомогу приходить пакетик чорного чаю. Закопайте пакетик (без паперової оболонки та металевого елемента) поряд з корінням рослини. Це натуральне добриво забезпечує тривале та ефективне живлення.

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3. Легкий блиск посуду

Бувають випадки, коли миючий засіб для посуду не може впоратися зі стійким жиром і брудом. У таких ситуаціях просто киньте два-три пакетики чаю в тазик з теплою водою. Дайте посуду просочитися чайним розчином і спостерігайте, як забруднення легко розчиняються.

4. Догляд за паркетною підлогою

Догляд за паркетною підлогою може бути складним, але збереження її первозданного вигляду має велике значення. Розчиніть кілька пакетиків чорного чаю в тазику з водою. Потім візьміть чисту ганчірку, змочіть її в чайній суміші, ретельно відіжміть і почніть протирати паркетну підлогу. Це зробить її блискучою.

5. Посилення смаку м'яса

Чай має чудову здатність покращувати смак м'яса, роблячи його ніжнішим, соковитішим і ароматнішим. Використовуйте чай для приготування маринаду, поєднуючи чайний відвар із сіллю та спеціями. Для додаткового ефекту покладіть пакетик в каструлю разом з м'ясом, щоб він настоявся під час тушкування або кипіння.

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