Як використовувати банани у повсякденному житті крім їжі

Банани – це не тільки смачні та поживні фрукти, а й універсальні інгредієнти, які можна використовувати різними способами. UAportal підготував лайфхаки з використання цих фруктів у повсякденному житті.

Морозиво

Стиглі банани слід почистити, нарізати шматочками, покласти в морозильну камеру на декілька годин, а потім збити блендером до однорідної маси. В результаті вийде ніжне, солодке морозиво, яке ідеально підходить для задоволення ласунів без додавання цукру та консервантів.

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Використання бананової шкіри

Бананову шкірку можна використовувати як натуральне добриво для саду. Замість викидати шкірку на смітник, її слід подрібнити на невеликі шматочки і закопати біля коріння рослин.

У процесі розкладання шкіри вивільняються корисні поживні речовини, що допомагають рослинам процвітати. Втирання внутрішньої сторони бананової шкірки в місце укусу комара може допомогти знизити свербіж та набряк.

Бананова маска для обличчя

Стиглий банан слід розім'яти і нанести як маску для обличчя. Вітаміни і мінерали, що містяться в бананах, допомагають пом'якшити шкіру і забезпечити її зволоження. Слід залишити маску на 10-15 хвилин, потім змити теплою водою.

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