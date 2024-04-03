Як група крові впливає успішність стосунків: це може здивувати!

Багато хто мріє здобути щастя в особистому житті – і на успішність таких кроків впливає не лише знак зодіаку, а й група крові. В астрології розрізняють чотири типи знаків залежно від стихії: вода, вогонь, земля та повітря.

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Водні знаки сумісні один з одним або із земними знаками. У свою чергу, вогняні знаки краще уживаються зі знаками повітря.

Група крові може впливати на сумісність пар. Дослідження, проведене китайськими вченими, показало, що люди з однаковою групою крові з більшою ймовірністю утворюють гарну пару.

У ході дослідження вчені проаналізували низку даних, таких як етнічна приналежність, соціальна група, IQ, зріст, вага та навіть тип роботи. Було відмічено, що з мільйона обстежених найчастіше пари утворювалися між людьми однієї групи крові. Ця тенденція особливо помітна серед людей із першою групою крові.

Гіпотеза полягає в тому, що люди з однією і тією ж групою крові можуть мати схожі риси характеру, що полегшить їм спілкування. Але поки що ці гіпотези не отримали ширшого наукового підтвердження.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.