Як грім серед ясного неба: кохання захлисне цієї весни три знаки зодіаку

З 18 лютого 2024 року Сонце знаходиться в знаку Риб – вважається, що почався сезон кохання, що зароджується. Пік припаде на 11 березня – ця дата може стати особливою для багатьох. Це ідеальний час для організації перших побачень, побудови планів на стосунки та здійснення грандіозних романтичних жестів. Зірки обіцяють, що своє кохання знайдуть Раки, Скорпіони та Риби.

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Рак

Мудрість "Щоб любити інших, треба любити себе" знайде свій відбиток у реальності. Рак почне звертати увагу на те, чого раніше не бачив, – гляне на світ новими очима. Уродженці знаку приймуть реальність такою, як вона є, і це допоможе їм знайти свою людину. Той, кому вони віддадуть серце, вже перебуває у їхньому оточенні.

Скорпіон

Скорпіон нині вважає, що він не готовий до справжнього кохання. І це помилка! У житті уродженців знаку скоро станеться багато подій – на них чекає щось зовсім особливе. І навіть якщо вони не дадуть коханню шансу, дружба з цією людиною внесе в життя багато тепла. Обійми близького друга в потрібний момент можуть зцілити поранене серце.

Риби

Навесні Риби теж закохаються. Романтичні мрії швидко стануть реальністю! Завдяки романтичній атмосфері, що витає у повітрі, їм не доведеться боятися того, що принесуть гарячі почуття. Любіть, і незабаром кохання повернеться до вас із подвоєною силою. Цілком імовірно, що цього року уродженці знаку зіграють весілля.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.