Як найдовше зберегти зелень та трави свіжими: 3 корисних лайфхаки

Збереження свіжості зелені має важливе значення для покращення смаку різноманітних страв. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть у цьому.

Зберігання у воді

Кінці стебел трав слід обрізати і поставити у склянку з водою, нещільно накривши зверху поліетиленовим пакетом. Цей метод може допомогти зберегти свіжість трав протягом декількох днів.

Заморожування в олії

Ще один чудовий спосіб зберегти трави свіжими надовго полягає в тому, щоб заморозити їх в олії. Це можна зробити, поклавши трави у форми для льоду і заливши їх оливковою олією або розтопленим вершковим маслом.

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Після заморожування кубики олії з травами можна легко дістати і використовувати безпосередньо в кулінарії. Такий спосіб не лише зберігає свіжість та аромат трав, але й забезпечує зручний спосіб додавання їх у страви.

Повісьте трави у прохолодному місці

Окрім зберігання свіжих трав, ще один спосіб зберегти їх свіжими протягом тривалого періоду – це розвісити їх. Перев'язати пучок трав мотузкою і повісити догори дном у прохолодному, темному і добре провітрюваному приміщенні є ефективним способом збереження їхнього смаку та аромату. Через кілька тижнів висушені трави можна зберігати в герметичних контейнерах і використовувати протягом декількох місяців.

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