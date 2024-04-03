Як швидко та ефективно очистити оббивку меблів: 3 простих лайфхаки

Дізнайтеся про прості та ефективні методи чищення та догляду за оббивкою диванів і крісел. UAportal розповів, що використання цих лайфхаків допоможе вам у вирішенні проблеми.

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Оцтовий розчин

Суміш з рівних частин води і білого оцту можна приготувати в пульверизаторі. Розчин можна злегка розпорошити на забруднені ділянки і залишити на 15-20 хвилин.

Після цього місце слід промокнути чистою ганчіркою, щоб увібрати надлишки вологи та бруду. Залишки можна видалити за допомогою пилососа.

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Паста з харчової соди

Змішавши харчову соду з мінімальною кількістю води, ви отримаєте пасту, яку можна нанести на забруднені ділянки і обережно почистити м'якою щіткою або ганчіркою. Після повного висихання пасти залишки можна пропилососити, видаливши плями і неприємні запахи, в результаті чого меблі будуть виглядати свіжими.

Очищення парою

Використання ручного пароочисника є ефективним методом очищення оббивки. Гаряча пара ефективно розпушує бруд і кіптяву, дозволяючи легко їх видалити. Ручний відпарювач слід наповнити водою і нагріти, а потім використовувати його насадку і щітку для чищення оббивки.

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