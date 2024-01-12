Як оновити старі меблі: 5 корисних порад

Старі меблі часто мають відчуття довговічності та майстерності, яке може перевершити деякі сучасні вироби. Перш ніж поспішно викидати, подумайте про їхнє перепрофілювання, щоб додати нотку шарму до дизайну вашого інтер'єру. UAportal розповів, як вдихнути нове життя у старі меблі.

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Перефарбуйте

Дерев'яні або металеві меблі можна легко оновити за допомогою нового шару фарби. Просто оберіть колір, який відповідає вашому дизайну, і спостерігайте, як старі шафи, буфети та стільці миттєво стануть оновленими.

Знайдіть нове призначення

Замість того, щоб зберігати старі валізи у комірчині, чому б не знайти їм нове призначення? Перетворіть їх на унікальну приліжкову тумбочку або туалетний столик у вінтажному стилі. Ці винахідливі ідеї не залишать байдужими шанувальників вінтажу.

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Оновлення фурнітури

Навіть якщо предмет виглядає презентабельно, невелике оновлення фурнітури може суттєво змінити його вигляд. Замініть застарілі ручки, дверні петлі, замки та інші деталі.

Акцентуйте увагу

Якщо вам дістався у спадок старий диван або будь-який інший великий предмет інтер'єру, нехай він займе центральне місце. Підберіть відповідні шпалери, світильники та текстиль, які підкреслять шарм і характер цієї реліквії.

Перешивка оббивки

Одним з найбільш ефективних способів змінити інтер'єр є перетяжка меблів. Замінивши зношену тканину або шкіру, ваші улюблені предмети можуть легко інтегруватися в будь-який інтер'єр без необхідності масштабних ремонтних робіт.

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