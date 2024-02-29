Як без зусиль очистити кухонний фартух від жиру: прості, але ефективні засоби

Очищення кухонних фартухів від жиру має важливе значення для підтримання чистоти та гігієни. UAportal розповів поради, за допомогою яких можна без особливих зусиль позбутися жиру.

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Розчин з харчової соди та оцту

З рівних частин цих інгредієнтів можна приготувати пасту, а потім акуратно нанести її на жирні ділянки фартуха. Її слід залишити приблизно на 30 хвилин, а потім змити теплою водою.

Лимонний сік

Лимонний сік має природні знежирювальні властивості, що робить його чудовим варіантом для видалення жиру з кухонного фартуха. Свіжий лимонний сік можна нанести безпосередньо на жирні плями й залишити на кілька хвилин. Після цього річ потрібно прополоскати в теплій воді, щоб видалити забруднення.

Замочування в засобі для миття посуду

Невелику кількість засобу для миття посуду слід змішати з теплою водою та залишити фартух замочуватися на кілька годин. Після цього, ділянки слід обережно почистити щіткою, а потім випрати тканину в гарячій воді.

Оцет

Невелику кількість нерозведеного білого оцту слід нанести на жирні ділянки фартуха й залишити на 15-20 хвилин. Потім його слід прополоскати в теплій воді й випрати, як зазвичай.

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