Як правильно прати салфетки з мікрофібри, щоб не втратили свої властивості

Завдяки здатності вбирати вологу, універсальності та довговічності серветки з мікрофібри є незамінними помічниками по дому. Проте для збереження їх якостей важливо дотримуватися певних правил догляду. Прати таку салфетки треба дотримуючись певних правил. Тому, якщо хочете продовжити термін їх служби – читайте статтю. Про це пише Bobvila.

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Прання вручну

Після кожного використання замочуйте серветки у холодній воді з м'яким миючим засобом приблизно на 20 хвилин. Потім потріть, прополощіть та повісьте сохнути.

Прання у машинці

Періть серветки з мікрофібри окремо від інших речей за допомогою м'якого засобу, не використовуючи кондиціонери чи відбілювачі. Вибирайте холодний цикл прання.

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Для усунення запахів

Добавте 1 столову ложку оцту під час прання для освіження серветок.

Сушіння

Сушіть серветки лише на свіжому повітрі та уникайте високих температур, адже це пошкоджує волокна мікрофібри та знижує її ефективність.

Отже, дотримуйтесь цих нескладних рекомендацій щодо догляду, і серветки з мікрофібри ще довго радуватимуть вас своїми якостями!

Нагадаємо, любителям прати при 30-40 градусах радять відмовитися від такої звички.

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