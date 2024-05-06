З якого металу краще купувати прикраси: із золота чи срібла

Коли йдеться про дорогоцінні метали, срібло і золото часто порівнюють. Обидва мають різні властивості, про які UAportal розповідає детальніше.

Довговічність

Срібло відоме своєю довговічністю, будучи відносно м'яким і пластичним металом. Однак це робить його схильним до подряпин і вм'ятин в порівнянні з золотом, яке є більш міцним.

Вартість

Якщо порівнювати срібло із золотом з точки зору вартості, то золото значно цінніше через свою рідкість. Воно також більш стійке до корозії, в порівнянні зі сріблом, яке може потребувати частішого догляду.

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Зовнішній вигляд

Срібло має яскравий холодний відтінок порівняно із золотом, яке має теплий колір. Вибір між ними буде залежати від особистих уподобань.

Доступність

Срібло часто вважають більш доступним у порівнянні з золотом. Ця доступність робить його популярним вибором для повсякденних прикрас та аксесуарів.

Універсальність

Золото і срібло мають свої унікальні властивості, які роблять їх універсальними в різних аспектах. Сріблу часто надають перевагу за його сучасний і повсякденний вигляд, в той час як золото асоціюється з розкішшю і офіційними подіями.

Нагадаємо, ми розповіли, чи можна одночасно носити золото та срібло.

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