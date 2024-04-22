Як очистити срібло в домашніх умовах: дієві способи

Абсолютно кожен хоче, аби срібні прикраси якнайдовше залишались блискучими та чистими. UAportal розповідає, як можна очистити вироби без шкоди та в домашніх умовах.

Харчова сода та фольга

Срібло можна очистити за допомогою харчової соди та алюмінієвої фольги: простеліть у глибоку посудину фольгу блискучою стороною вгору, наповніть її гарячою водою та додайте 1-3 столові ложки соди. Потьмянілі срібні вироби слід акуратно помістити в розчин, переконавшись, що кожна деталь торкається поверхні, приблизно на 5-10 хвилин. Після замочування вироби слід промити і насухо відполірувати м'якою тканиною.

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Зубна паста

Ще один ефективний лайфхак для чищення срібла – використання негелевої зубної пасти. Невелику кількість слід нанести на вологу ганчірку, а потім акуратно потерти потемнілі ділянки прикраси.

Оцет та харчова сода

Простий, але ефективний лайфхак для чищення срібла – замочити потемнілі вироби в суміші білого оцту і харчової соди. Прикраси слід покласти в глибоку миску і залити оцтом, додавши до суміші кілька столових ложок соди, залиште на 2-3 години. Після чого ретельно промийте вироби і гарно висушіть їх.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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