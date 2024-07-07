Липень буде важким для чотирьох знаків зодіаку: на них чекають проблеми у стосунках

Липень 2024 року виявиться непростим періодом для чотирьох уродженців зодіакального кола – проблеми у стосунках із другою половинкою можуть перейти межу. За словами астрологів, у зоні ризику Тельці, Терези, Скорпіони та Козороги!

Телець

На Тельців у липні чекає неприємний сюрприз. Уродженці знаку дізнаються про таємниці свого партнера, що вкрай негативно позначиться на стосунках. Ця інформація може дестабілізувати союз, що призведе до відчуття зради та відсутності бажання продовжувати стосунки.

Терези

Терези, незважаючи на успіхи на роботі, також можуть переживати кризу в особистому житті. Однак завдяки самовладанню та вмінню тримати нерви під контролем вони, ймовірно, зможуть пережити цей важкий час і вийти з кризи сильнішими, ніж раніше.

Скорпіон

Над стосунками Скорпіонів також згущуються темні хмари. Люди, народжені під цим знаком, можуть бажати свободи та агресивно реагувати на будь-які негативні коментарі. Напруга може бути настільки великою, що обидві сторони почнуть замислюватися про розставання.

Козоріг

Козорогам, які зазвичай зосереджені на професійних питаннях, доведеться доводити щирість своїх почуттів. Без цього вони можуть втратити прихильність партнера і залишитися на самоті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.