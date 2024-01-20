Використання VPN: Переваги та недоліки, які варто знати

Важливо розуміти як позитивні, так і негативні аспекти використання VPN, щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо користування ним. UAportal розповів, що важливо знати про нього.

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Плюси

1. Підвищена безпека

Використання VPN забезпечує вищий рівень безпеки. Дані шифруються, захищаючи конфіденційну інформацію, таку як особисті дані, номери кредитних карт і паролі, від потенційних хакерів.

2. Доступ до обмеженого контенту

Використовуючи VPN, користувачі можуть обійти географічні обмеження і отримати доступ до контенту, який може бути заблокований у їхньому регіоні. Це можуть бути потокові сервіси, вебсайти та інший онлайн-контент.

3. Анонімність і конфіденційність

При використанні VPN зберігається анонімність і конфіденційність користувача під час роботи в Інтернеті. Вона приховує справжню IP-адресу, що ускладнює для третіх сторін відстеження дій в Інтернеті та націлювання на користувачів за допомогою реклами або інших методів відстежування.

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Мінуси

1. Уповільнення швидкості

Одним з недоліків використання VPN є потенційне зниження швидкості інтернету через процес шифрування і перенаправлення інтернет-трафіку через сервер. Це призводить до зниження швидкості з'єднання.

2. Вартість

Хоча існують безкоштовні варіанти VPN, багато надійних VPN-сервісів мають абонентську плату. Це може бути не по кишені, особливо тим, хто має обмежений бюджет.

3. Надійність

Не всі провайдери VPN дотримуються суворих правил конфіденційності, а деякі з них можуть реєструвати або передавати дані користувачів. Це ускладнює визначення надійності та достовірності провайдерів.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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