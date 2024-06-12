Шукають бурі чи спокою? Яких стосунків хочуть різні знаки зодіаку

Багато хто хотів би побудувати гармонійні стосунки з другою половинкою, але якими саме вони мають бути – уявлення у всіх різні. Астрологи вирішили відкрити таємницю, склавши любовний гороскоп. Читайте детальніше, чого шукають у стосунках знаки зодіаку!

Овен

Овни хочуть стосунків, які дозволять пережити весь спектр людських емоцій. Уродженці знаку дуже залежні від уваги близьких, тому їм потрібна людина, яка завжди буде поруч і на яку можна покластися у будь-якій ситуації.

Телець

Практичним Тельцям потрібні стосунки без дурних ігор. Уродженці знаку найбільше цінують вірність та стабільність у союзі. Вони готові віддати другій половинці все, але їм важливо знати, що це недаремно витрачений час. Тельцям хочеться довгих вечірніх прогулянок, чуттєвих розмов, дотиків та нескінченного кохання.

Близнюки

Близнюки хочуть стосунків, які стануть для них випробуванням, але у хорошому розумінні. Уродженцям знаку потрібна людина, з якою вони разом зможуть пізнавати все нове. Вони не люблять, коли їх контролюють, але хочуть мати підтримку, щоби не впадати в депресію, коли щось не виходить. Близнюки ненавидять нудьгу, їм потрібні постійні розваги.

Рак

Ракам потрібні стосунки, в яких ніхто не буде найголовнішим, бо важливими є обидві сторони. Уродженці знаку хочуть, щоб поряд з ними була уважна і турботлива людина, яка поважає їхню думку. Ракам потрібна стабільність, бо вони готові на все заради людей, котрих люблять.

Лев

Левам потрібні емоційні, захоплюючі, але серйозні та чесні стосунки. Уродженці знаку хочуть, щоб ними захоплювалися та підтримували, але й самі готові проявляти своє кохання. А ще у Левів бувають різкі перепади настрою, тому вони шукають того, хто зрозуміє і прийме їх такими, якими вони є.

Терези

Терези хочуть комфортних стосунків, щоб насолоджуватися кожним моментом. Для них важливо, щоб партнер не просив чогось неможливого, адже їм не потрібна зірка з неба. Уродженці знаку просто хочуть, щоб поряд був той, хто зрозуміє без слів.

Діви

Діви хочуть, щоб стосунки зростали та розвивалися з часом, а не стояли на місці. Уродженцям знаку потрібний партнер, з яким вони разом зможуть пізнавати світ. Найбільше вони цінують надійність та вірність. Емоційні гойдалки не для них.

Скорпіон

Скорпіони хочуть відданих стосунків, наповнених любов'ю та прийняттям. Уродженці знаку мають складний характер, їм потрібна людина, яка покохає їх такими, якими вони є. Вони також цінують, що їм дають час розкритися, а не просять все і відразу.

Стрілець

Стрільці хочуть міцних та щирих стосунків, які не будуть для них тягарем. Уродженці знаку не бояться бути з однією людиною все життя, вони бояться, що їхній шлюб перетвориться на рутину. Ось чому їм важливо, щоб поряд був хтось, хто зможе розпалювати вогонь знову та знову.

Козоріг

Козероги шукають стосунків, у яких вони відчують себе у безпеці та зможуть ставати кращими з кожним днем. Вони хочуть, що партнеру можна було довіряти у всьому. Козороги дуже чутливі і відразу розуміють, якщо хтось недостатньо відкритий з ними.

Водолій

Водоліям потрібні стосунки, в яких кожен почувається комфортно. Для них важливо, щоб обидві людини могли бути самими собою і не боятися говорити все, що хочуть, не отримуючи у відповідь засуджувального погляду. Їм також важливо мати повну свободу у стосунках. Найголовніше для Водоліїв – повна незалежність та довіра.

Риби

Рибам потрібні стосунки, коли оточення дивитиметься на них і говоритиме: "Вони дуже, дуже люблять один одного". Однак уродженці знаку розуміють, що стосунки – це не суцільна романтика. Їм потрібен хтось, хто зрозуміє їх. Риби завжди віддають перевагу гіркій правді, а не солодкій брехні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.