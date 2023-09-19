Їм не можна вірити! Названо головних брехунів за знаком зодіаку

Брехня здатна зруйнувати будь-які стосунки – як любовні, дружні, так і партнерські. Однак багато хто вдається до обману, щоб отримати бажане або здаватися кращими, ніж є насправді. За словами астрологів, чотири знаки зодіаку часто брешуть, бо їх хвилюють лише власні інтереси.

Водолії, Тельці, Овни та Діви – майстерні маніпулятори, які вміють перекладати провину та відповідальність на інших. Вони не визнають брехні, навіть якщо їх упіймали. Ці знаки зодіаку здатні самі повірити у свою брехню.

Водолій

Водолії здатні будувати інтриги, щоб досягти успіхів на роботі або усунути конкурента у справах любовних. Уродженці знаку легко брешуть і вигадують цілі історії аби отримати те, що має для них значення.

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Тілець

Тельці мають яскраву уяву і часто розповідають неймовірні історії, в яких здаються героями. Уродженці знаку хочуть бути успішними та викликати заздрість у інших. Вони вважають за краще жити в рожевих окулярах і часто вірять у свою брехню.

Овен

Овни особливо часто використовують брехню у своєму професійному житті. Вони завжди намагаються отримати максимум для себе, тому не соромляться збрехати та будувати підступи за спиною у конкурентів.

Діва

Діви можуть говорити одне, а задумувати зовсім інше. Уродженці знаку вдаються до брехні, щоб здаватися найкращими, і готові піти по головах заради своїх цілей. Вони ніколи не визнають, що брехали, навіть якщо про це знатимуть усі довкола.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.