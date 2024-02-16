Їм не судилося бути разом! Названо пари за знаком зодіаку, стосунки яких приречені

Астрологи стверджують, що є п'ять пар за знаком зодіаку, які найбільш несумісні. Вони практично не мають шансів побудувати гармонійні стосунки. Ось про кого йдеться!

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Лев та Стрілець

Леви часто егоїстичні і прагнуть постійної уваги. Стрільці чимось подібні до них. Астрологи кажуть, що такий союз, безумовно, буде повним пристрасті, але виникнуть великі проблеми: зрад практично не уникнути. Стрільці не зможуть дати Левам стосунки, яких їм хочеться.

Близнята та Терези

Ці знаки мають багато спільного. Терезам подобається легкість, з якою Близнята приймають рішення. Але Близнятам чужа глибока прихильність, а Терези хочуть надійності та стабільності. У якийсь момент Терези просто можуть не стерпіти легковажності Близнят.

Овен і Телець

Овен та Телець – два знаки, які притягують один одного з неймовірною силою. Спочатку їх пов'язує пристрасть, але згодом Телець починає розуміти, що Овен просто не може бути вірним. Телець також може зрадити свого партнера – просто щоб помститися.

Рак та Козоріг

Зворушливий і романтичний Рак міг би стати ідеальним партнером для Козорога, але… Раку можуть швидко набриднути стосунки з таким великим прагматиком. Різні інтереси та рівень емоцій зруйнують союз.

Водолій і Діва

Водолій і Діва на перший погляд схожі, але якщо на початку стосунків вони намагатимуться уникати жарких дискусій, то згодом характер візьме гору і обидва зрозуміють, що приховувати проблеми та невдоволення вже не вийде. Проблеми у стосунках призведуть до того, що обоє почнуть шукати партнера, з яким буде "простіше".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.