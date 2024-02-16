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Астрологія і гороскопи

Їм не судилося бути разом! Названо пари за знаком зодіаку, стосунки яких приречені

Анастасія Крищук

Їм не судилося бути разом! Названо пари за знаком зодіаку, стосунки яких приречені

Астрологи стверджують, що є п'ять пар за знаком зодіаку, які найбільш несумісні. Вони практично не мають шансів побудувати гармонійні стосунки. Ось про кого йдеться!

Лев та Стрілець

Леви часто егоїстичні і прагнуть постійної уваги. Стрільці чимось подібні до них. Астрологи кажуть, що такий союз, безумовно, буде повним пристрасті, але виникнуть великі проблеми: зрад практично не уникнути. Стрільці не зможуть дати Левам стосунки, яких їм хочеться.

Близнята та Терези

Ці знаки мають багато спільного. Терезам подобається легкість, з якою Близнята приймають рішення. Але Близнятам чужа глибока прихильність, а Терези хочуть надійності та стабільності. У якийсь момент Терези просто можуть не стерпіти легковажності Близнят.

Овен і Телець

Овен та Телець – два знаки, які притягують один одного з неймовірною силою. Спочатку їх пов'язує пристрасть, але згодом Телець починає розуміти, що Овен просто не може бути вірним. Телець також може зрадити свого партнера – просто щоб помститися.

Рак та Козоріг

Зворушливий і романтичний Рак міг би стати ідеальним партнером для Козорога, але… Раку можуть швидко набриднути стосунки з таким великим прагматиком. Різні інтереси та рівень емоцій зруйнують союз.

Водолій і Діва

Водолій і Діва на перший погляд схожі, але якщо на початку стосунків вони намагатимуться уникати жарких дискусій, то згодом характер візьме гору і обидва зрозуміють, що приховувати проблеми та невдоволення вже не вийде. Проблеми у стосунках призведуть до того, що обоє почнуть шукати партнера, з яким буде "простіше".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи