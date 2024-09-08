Їм заздритимуть всі! Осінь стане часом чудес для трьох знаків зодіаку

Осінь 2024 року стане особливим часом для трьох уродженців зодіакального кола, мрії яких можуть здійснитися. За словами астрологів, у списку Близнюки, Стрільці та Терези. Читайте детальніше!

Близнюки

Юпітер, планета достатку, подарує Близнюкам великий успіх. Уродженці знаку можуть очікувати відмінних новин, нових ідей та натхнення. Листопад принесе в їхнє життя чарівні моменти, як у любовному, так і в професійному житті. Потрібно використовувати позитивні аспекти якомога більше, щоб реалізувати мрії. Меркурій та Сонце утворюють щасливий тригон із Юпітером у знаку 8 та 13 жовтня відповідно.

Стрілець

На Стрільців чекає сприятливий час, щоб проявити себе, ризикнути та довіритися долі. Всесвіт підтримає уродженців знаку у реалізаціях бажань. Листопад розпочнеться з Венери у Стрільці в опозиції до Юпітера. Для Стрільців це означає достаток, любов та щастя, особливо у питаннях взаємин. Ще один важливий момент відбудеться 7 грудня, коли Сонце у вашому знаку приєднається до Юпітера.

Терези

Планета щастя в даний час знаходиться в щасливому дев'ятому астрологічному будинку Терезів. Починаючи з осіннього рівнодення, уродженці знаку відчують впевненість та бажання діяти. Наприкінці листопада буде найкращий час, щоб стрибнути ухвалити важливе рішення у питаннях кохання. Самотні Терези можуть зустріти людину, яка змусить їхнє серце битися частіше.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.