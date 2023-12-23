Їм будуть заздрити всі! Чотири знаки зодіаку можуть розбагатіти на Різдво

Різдво у багатьох асоціюється не лише зі святковою атмосферою, а й значними витратами. Однак у чотирьох уродженців зодіакального кола точно не буде фінансових проблем, адже напередодні свята вони матимуть значну суму. За словами астрологів, у списку Овни, Скорпіони, Козероги та Риби.

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Овен

Старання Овнів на роботі не залишаться непоміченими – уродженці знаку можуть розраховувати на прихильність керівництва. Мова може йти як про солідну премію, так і підвищення на посаді. Уродженцям знаку не доведеться турбуватися про гроші на свята. Коштів вистачить і на подарунки для рідних, і на фінансову подушку безпеки

Скорпіон

Скорпіони отримають шанс підзаробити. Якщо вони скористаються цією можливістю, то зможуть насолодитись результатами праці. Дохід перевищить усі очікування, тож уродженці знаку зможуть побалувати себе та близьких на свята. Можливо, варто вирушити у подорож мрії, яку так довго відкладали.

Козеріг

Козеріг також буде задоволений своїм фінансовим становищем - грошей вистачить і на покупку нових різдвяних прикрас, і елегантного вбрання, і подарунків близьким. Уродженці знаку можуть розраховувати на додатковий грошовий потік. Їх працьовитість та прагнення до виконання своїх професійних обов'язків будуть гідно оцінені до кінця року. Вони можуть розраховувати на велику премію.

Риби

Риби – ще один знак зодіаку, який також розбагатіє під час свят. Проте основним джерелом додаткових коштів буде не бонус, премія чи підвищення. Риби нарешті отримають гроші, які хтось у них давно взяв. Вони не мали особливої надії на погашення цього боргу, тому такий приплив коштів наприкінці року їх надзвичайно потішить. Ці гроші дозволять їм організувати свято. Можливо, вони навіть наважаться відмовитися від традиції та поїдуть із сім'єю на Різдво до теплих країн.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.