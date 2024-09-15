Ікони стилю: названо знаки зодіаку, які одягаються бездоганно

Деякі люди мають відмінний смак і одягаються так, ніби зійшли з обкладинки модного журналу. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. У списку наймодніших знаків зодіаку – Терези, Леви, Діви та Стрільці.

Терези

Терези обдаровані вишуканим смаком та бездоганним почуттям стилю. Уродженці знаку приділяють увагу деталям та вміють поєднувати класичні тенденції із сучасними елементами, створюючи незрівнянно елегантні образи. Терези люблять підкреслювати свої сильні сторони і завжди почуваються впевнено.

Лев

Амбітні Леви не бояться йти проти течії і вибирають сміливі, помітні вбрання, що підкреслюють індивідуальність і харизму. Уродженці знаку люблять розкіш та якісні матеріали та завжди знають, як адаптувати свій образ до конкретної події.

Діва

Діви практичні і прискіпливі, що також відбивається на їхньому гардеробі. Уродженці знаку воліють класичний крій та якісні матеріали, які прослужать довго. Вони приділяють багато уваги бездоганному зовнішньому вигляду і завжди стежать за тим, щоб їх одяг був охайним і доглянутим.

Стрілець

Волелюбні Стрільці — авантюристи, що також відбивається на їхньому одязі. Вони не бояться експериментувати з різними стилями та напрямками, створюючи унікальні та незрівнянно креативні образи. Уродженці знаку люблять комфорт і практичність, тому часто вибирають зручний та функціональний одяг.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.