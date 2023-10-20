На них чекає справжнє щастя: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни наприкінці жовтня

Осінь – час, коли природа багата на яскраві фарби, а в повітрі вже витає запах зими. У цей період деякі знаки зодіаку можуть почуватися особливо щасливими та натхненними. За словами астрологів, головними улюбленцями фортуни наприкінці жовтня стануть Терези, Скорпіони та Стрільці.

Терези

Для людей, народжених під знаком Терезів, друга половина жовтня – період розквіту та рівноваги. Уродженці знаку, як відомо, цінують гармонію у своєму оточенні, і ці дні будуть ідеальними для того, щоб стати ближчими до своїх близьких та збалансувати стосунки.

Це також чудовий час для прийняття життєвих рішень – Терези відомі своєю здатністю аналізувати ситуації та робити мудрий вибір. І вони можуть збільшити свої прибутки в рази.

Скорпіон.

Скорпіонів, народжених наприкінці жовтня, чекають щасливі дні з 20 по 22 жовтня. Уродженці знаку загадкові за вдачею, але в ці дати їм буде легше висловлювати свої емоції та думки. Це буде чудовий час для вирішення хвилюючих питань та прийняття важливих рішень. Скорпіони відчують потужну енергію, яка допоможе їм досягти своїх цілей, зокрема зробити кар'єрний ривок

Стрілець

Люди, народжені під знаком Стрільця, можуть насолоджуватися щасливими днями в другій половині місяця. Для них 23, 24 та 25 жовтня стануть для них особливими. Уродженці знаку зазвичай сповнені оптимізму та енергії, і ці дати ще більше зміцнять їхній позитивний настрій.

Це ідеальний час для досліджень, подорожей та нових пригод. Стрільці легко можуть завести нових друзів та зав'язати цікаві знайомства.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.