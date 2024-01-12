Їхнє серце – на замку: названо знаки зодіаку, яких не вразити стрілам Купідона

Стан закоханості – одне з найпрекрасніших переживань, але деякі люди буквально тримають своє серце "на замку". Стрілам Купідона часто їх не вразити, оскільки вони дуже бояться почуттів. За словами астрологів, йдеться про Водоліїв, Близнюків, Козерогів і Скорпіонів.

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Водолій

Хоча люди, народжені під цим знаком, дуже орієнтовані на сім'ю та турботливі, вони також можуть бути замкнутими і не говорити про свої почуття. Вони бояться, що рано чи пізно хтось розіб'є їм серце. Водолії насамперед не хочуть, щоб їх ображали, тому захищаються від кохання, як можуть.

Близнюки

Цей динамічний знак зодіаку одночасно товариський та замкнутий. У Близнюків два обличчя, іноді вони суперечать самі собі. Уродженці знаку часто змінюють свою думку, і їхній настрій важко передбачити. Їм потрібна лише мить, щоб перейти від ейфорії до смутку, що безумовно не допомагає їм досягти стабільності у своїх почуттях. Їм важко закохатися, тому що вони нерішучі і не впевнені, чи це їм потрібно.

Козоріг

Козороги високо цінують сім'ю, спокійні та дуже послідовні. Це працьовиті та амбітні люди, яким подобається контролювати те, що відбувається у їхньому житті. При цьому вони також намагаються контролювати свої почуття і не дозволяють собі закохатися по-справжньому. Вони просто бояться, що щось може піти не так, і не хочуть, щоб хтось узяв гору над їхніми емоціями.

Скорпіон

Цей пристрасний та загадковий знак зодіаку дуже вимогливий та нікому не довіряє. Він серйозно ставиться до життя, зокрема й до кохання. Скорпіон захищає себе від прояву емоцій та уникає залежності від інших людей. Ризик того, що хтось може знехтувати його почуттями, Скорпіонові важко прийняти, тому він вважає за краще бути на самоті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.