Їхнє серце буде розбито: названо чотири знаки зодіаку, яким загрожує розставання у 2024 році

Вісь кармічних вузлів в Овні та Терезах керує сферою шлюбу, а отже, всі затемнення у 2024 році будуть зосереджені на змінах у сфері стосунків. За словами астрологів, серйозні потрясіння чекають на чотири знаки – їм загрожує розставання з коханою людиною.

Відео дня

Овен

У коридор затемнень з 25 березня по 8 квітня, а також з 18 вересня по 17 жовтня багато Овнів повністю переглянуть свій шлюб. Навесні рішення Овна визначатимуться переглядом своїх планів на майбутнє – ретроградний Меркурій у квітні 2024 року змусить представників цього знаку поставити питання, наскільки їхній партнер відповідає уявленням про щасливе майбутнє.

З кінця червня у ваш знак входить Чорний Місяць, що вказує на серйозні проблеми у стосунках, коли зрада може призвести до розлучення. Вересень 2024 року буде особливо важким періодом – Чорний Місяць поєднається з вашою управителькою Венерою, що може принести важкі рішення.

Діва

З осені 2024 року Всесвіт почне змінювати ваше особисте життя і зруйнує той союз, який не має майбутнього. Для самотніх Дів справи інакші – Сатурн у партнерському секторі познайомить вас із серйозною людиною, яка дійсно гідна вас.

Стрілець

Ви можете закохатися настільки сильно в іншу людину, що в 2024 вирішите розлучитися. Все розпочнеться у червні 2024 року, коли Юпітер увійде до вашого шлюбного сектору. У жовтні ви приймете найважливіше рішення у своєму шлюбі, і, можливо, це буде рішення про розлучення, якщо ваш новий партнер – ваша доля.

Близнюки

Самотні можуть знайти таємного шанувальника – 8 травня може стати днем першого побачення чи знайомства. Якщо ви одружені, можливо, вам доведеться ухвалити важке рішення. У ваш любовний сектор увійде Чорний Місяць – пристрасті затьмарять ваш розум, ви можете прийняти рішення про розлучення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.