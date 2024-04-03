ukr
русский
Астрологія і гороскопи

Їх не зупинить ніщо! Названо п'ять найбожевільніших знаків зодіаку

Анастасія Крищук

Їх не зупинить ніщо! Названо п'ять найбожевільніших знаків зодіаку

Знак зодіаку дуже впливає на характер людини та її життєві цілі. За словами астрологів, найбільш "шаленими" уродженцями зодіакального кола, які відрізняються своєю впертістю, є Козороги, Тельці, Овни, Раки та Близнюки.

5 місце – Козоріг

Безумство представників цього знаку зодіаку найчастіше проявляється у професійній сфері. Це надзвичайно суворі та безкомпромісні керівники, які хочуть контролювати все довкола. Уродженці знаку ніколи не визнають своєї провини, навіть якщо вона є очевидною.

4 місце – Телець

Представники цього знаку зодіаку надзвичайно вперті. Вони завжди впевнені у своїй правоті і постараються довести, чого б це не вартувало. Тому в очах інших людей вони виглядають абсолютно божевільними.

3 місце – Овен

Овни люблять ризикувати і робити безліч божевільних вчинків. У їхніх головах постійно назрівають нові шалені плани, які практично нікому не зрозумілі і порівняно рідко збуваються, але це не заважає Овнам брати участь у них. Головне – отримувати задоволення!

2 місце – Рак

Основна причина екстремальної поведінки Раків – постійні перепади настрою. Вони можуть вести спокійне та врівноважене життя, але коли "загоряться", ніхто і ніщо не буде в безпеці! Уродженці знаку стають неврівноваженими, коли одержимі ідеєю – їм необхідно реалізувати її за всяку ціну.

1 місце – Близнюки

Ось і найбожевільніший знак зодіаку. Ніколи не можна бути впевненим, що на думці у Близнюків. Головна перевага у тому, що з ними ніколи не буває нудно. Своїми крайніми вчинками вони можуть дійти до останньої точки, тому якщо ви сумніваєтеся у своїх силах чи здібностях, не йдіть з цими людьми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи