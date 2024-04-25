Їх легко поранити! Названо три знаки зодіаку, які швидко ображаються

Деякі люди ображаються навіть через дрібниці, які інші могли не помітити. За словами астрологів, найлегше поранити Раків, Риб та Дів. Уродженці цих знаків приймають близько до серця всі слова.

Рак

Чутливі Раки схильні до глибоких емоцій – їм важко приховати свій біль, коли хтось каже образливі слова. Уродженці знаку можуть замикатися у собі і навіть впасти у депресію. Їм потрібна людина поряд, яка все розуміє і готова підтримати у скрутну хвилину.

Риби

Риби – справжні мрійники, чиї серця б'ються відповідно до ритму навколишнього світу. Уродженці знаку дуже відкриті, що робить їх уразливими. Невпевненість Риб у собі стає причиною безлічі проблем і не дозволяє побудувати гармонійні стосунки з оточуючими.

Діва

Діви – справжні перфекціоністи, які прагнуть все контролювати. Однак вони дуже чутливі та приховують за маскою бурю емоцій. Уродженці знаку дуже болісно сприймають критику – кожне сказане слово їх ранить.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.