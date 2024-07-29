Ідеальний інтер'єр за знаком зодіаку: оберіть те, що вам подобається

Багато з людей впевнені в тому, що для того, аби дізнатися своє майбутнє, варто прислуховуватися до порад зірок. Багато хто так і робить, причому не рідко навіть облаштування помешкання відбувається згідно з певними знаками зодіаку.

Останнім часом набирає популярності дизайн інтер'єру відповідно до знаків зодіаку, причому певним знакам зодіаку властиві ти чи інші особливості. Астрологи рекомендують замислитися над тим, що зв’язок між знаком зодіаку та дизайном інтер’єру можна сприймати як розвагу чи додаткове натхнення, пише видання GK 24 .

Читайте також: Який колір нігтів краще обрати за знаком зодіаку

Попри те, що у кожного знака зодіаку різні риси характеру, різний темперамент і різні смаки до розташування, варто прикрасити свій дім відповідно до того, що написано в зірках. Тоді ви матимете гарантію, що почуватиметеся в ньому чудово.

Козеріг, Телець, Скорпіон, Водолій

Представникам цих знаків зодіаку притаманний традиційний стиль. Вони зазвичай практичні люди, а також перфекціоністи у своїй справі. Тому їхнє помешкання – це набір практичних рішень, які варто наслідувати. Тут панує порядок, порядок і злагода. Запорошених дрібниць ми тут не побачимо, тому що все в щільно закритих коробках. Документи зібрані в папки та підшивки. У їхніх будинках переважають непідвладні часу міцні меблі, які прослужать йому довгі роки. Кольори в квартирі включають чорний, сріблястий, коричневий, сірий, графіт і пісок (вони відносяться до його стихії, яка є землею).

Овен, Діва, Стрілець, Риби

Народженим під цими знаками зодіаку пасує сучасний стиль. Вони дуже відкриті до інших людей, свого оточення та нового. Вони трохи каламутні, тому ви не знайдете всередині акуратно складених речей. Безладу теж не буде. Типовий будинок, привітний до своїх мешканців - продумане та практичне розташування. Тут домінуватимуть світлі кольори, світлі декорації та приємні на дотик і візуально меблі. Улюблені кольори - ​​синій і сірий.

Близнюки, Рак, Лев, Терези, Козоріг

Людям, які народилися під цими знаками, більш підійде класичний, вінтажний стиль. Вони чесні, відкриті та надзвичайно чутливі, тому їх внутрішній простір повинен їх заспокоїти. Вони типові романтики, тому в дизайні інтер’єру квартири можуть бути такі акценти. Інтер’єри часом оформлені всупереч правилам і трендам. Також вони люблять незвичайні поєднання, які дійсно можуть виглядати чудово. Це точно буде унікальний інтер'єр.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які не люблять прибирати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!