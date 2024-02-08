Ідеальний час! Названо найкращі дні у 2024 році для пошуку кохання

2024 стане роком кохання, стверджують астрологи. І є дати, які сприятимуть пошуку своєї людини, адже долі завжди можна допомогти. Читайте детальніше!

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3 квітня

Якщо ви шукаєте партнера, зверніть увагу на дату. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери (планети кохання) та Нептуна в Рибах. Це викликає дуже високу вібрацію серед усіх знаків зодіаку.

Крім того, Нептун – планета, що уособлює співчуття і найпотаємніші бажання, і 3 квітня вона буде в Рибах. Це значно полегшить спілкування. Знак Риб (що уособлює чутливість) додасть магії, яка змусить вийти назовні пристрасть та почуття. Це сприяє початку нових стосунків.

23 травня

Згідно з астрологією, це ще один прекрасний день для пошуку партнера. Скористайтеся тим фактом, що Венера з'єднується з Юпітером у Тельці, та активно дійте, щоб залучити кохання всього свого життя.

4 червня

Цього дня Сонце та Венера зустрічаються у Близнятах, що дає впевненість у легшому задоволенні емоційних потреб. Щира розмова буде ідеальною – це допоможе вам досягти всього, чого ви хочете у стосунках.

17 червня

Меркурій та Венера зійдуться в Раку, і це буде ідеальний час, щоб переосмислити те, чого ви шукаєте у стосунках. Використовуйте енергію цих двох планет, щоб зробити наступний крок. Якщо ви самотні, запросіть людину, яка вам подобається, на побачення. Якщо у вас вже є хтось, настав час рухатися далі. У цей день усі любовні справи повинні йти своєю чергою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.