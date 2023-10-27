Найгірша пора року чи справжня казка? Як ставляться до осені різні знаки зодіаку

Напевно, немає жодної пори року, яка мала б зовсім різні обличчя, як осінь. Вона може бути як гарною, так і вкрай неприємною. Недарма багато людей відчувають поганий настрій, відомий як осіння нудьга. Читайте детальніше, як ставляться до осені різні знаки зодіаку!

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Овен

Овен любить золоту осінь – саме тоді він почувається у своїй стихії, обожнює проводити час на прогулянках, милуючись різнобарвним листям та ловлячи сонячні промені. На жаль, коли настає похмура погода, Овен стає надзвичайно нервовим, тривожним, бореться із занепадом енергії та відсутністю мотивації. Цей знак зодіаку дуже реагує на погоду. Осінь для нього – справжні американські гірки.

Телець

Телець – великий любитель літа, але це не означає, що він не любить осінь. Він підходить до цієї теми раціонально. Телець любить використовувати погоду, щоб проводити більше часу під ковдрою з імбирним чаєм чи кавою з корицею. Дивиться серіали або відвідує друзів та сім'ю.

Близнюки

Пори року не мають для них особливого значення. Іноді вони навіть не помічають, що температура впала на кілька градусів або розтанув сніг, настільки зайняті своїми справами. Близнюки люблять зміни від природи, тому з ентузіазмом зустрічають осінь – так само, як зиму, весну або літо. Їм подобається спостерігати за змінами, що відбуваються у природі.

Рак

Зазвичай, він заявляє, що не любить осінь, але цього не показує. Велику частину часу осені Рак проводить вдома і не почувається через це нещасним чи скривдженим. Навпаки. Він тестує нові рецепти, розбирає одяг та дрібнички, читає книги та дивиться фільми, любить подрімати після обіду, що дозволяє йому збалансувати рівень енергії.

Лев

Лев намагається максимально ефективно використати свій час. Він будує плани на майбутнє та аналізує свої минулі досягнення. Для нього це час підбиття підсумків і останній момент, щоб щось надолужити перед новим роком. Через це Лев часто відчуває приплив мотивації та працює з подвоєною швидкістю.

Діва

Для неї осінь – час генерального прибирання не лише у квартирі, а й у голові. Часто Діва восени береться за нову діяльність або відмовляється від поточної. Зазвичай уродженці знаку дуже зайняті та надзвичайно зосереджені на собі, що не залишається непоміченим близькими. Не всім це подобається, але Діві потрібен такий час саме для себе.

Терези

Осінь для Терезів – час підбиття підсумків. Тому уродженці знаку можуть бути щасливими чи спокійними, схвильованими чи сумними, збентеженими чи злими. Терези відчувають велику напругу і тиск, тому осінь у них не викликає позитивних асоціацій.

Скорпіон

Осінь – не його улюблена пора року, але він відчуває до неї деяку симпатію через свій день народження. Уродженці знаку схильні покладати дуже великі надії на себе та інших, залишаючись розчарованими і незадоволеними.

Стрілець

Під цим знаком зодіаку народжуються великі люди. Стрільці люблять різнобарвне листя так само, як і спостерігати за дощем із вікна. Адже це їхня пора року, вони почуваються невимушено і просто добре. Стрільці навіть не проти холоду, калюж, бруду, морозу чи всюдисущої темряви вранці та ввечері.

Козеріг

Він підходить до життя цілком практично, але йому подобається скаржитися на погоду. Козеріг насправді радий, що має привід залишитися вдома і попрацювати або довше затриматися в офісі.

Водолій

Водолії діляться на дві групи. Перші люблять осінь і чекають на неї цілий рік. Другі ж ненавидять цю пору року і хотіли б впасти у ліжко та дочекатися весни.

Риби

Осінь для них – найважча пора року. Ніжні Риби зазвичай метеоропати і не можуть впоратися зі змінами погоди та короткими днями. Температура за вікном змушує їх відчувати холод усередині тіла. Вони часто підхоплюють інфекції, що не покращує ситуацію.

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Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.