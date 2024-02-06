Google перейменує Bard на Gemini: Що відомо та коли очікувати

План Google з оновлення свого чат-бота зі штучним інтелектом Bard у розпалі. Bard буде ребрендовано на Gemini, що супроводжуватиметься запуском спеціального мобільного додатку для Android. UAportal розповів, що це відбудеться найближчим часом, обіцяючи покращений користувацький досвід і розширені можливості.

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Відомий розробник додатків для Android Ділан Руссель (Dylan Roussel) пролив світло на майбутні оновлення, які мають відбутися. Крім цього, запровадження платного рівня Gemini Advanced збігатиметься з ребрендингом.

Користувачі, які оберуть цей рівень, отримають ексклюзивний доступ до вдосконаленої моделі Gemini Ultra 1.0. Зокрема, ця оновлена система демонструє найвищий рівень компетентності у виконанні складних завдань, таких як кодування, логічне мислення, дотримання тонких інструкцій та сприяння творчій співпраці.

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Також визнається важливість глобального охоплення Gemini, оскільки після запуску він буде доступна в більш ніж 150 країнах світу. Спочатку платформа буде орієнтована переважно на англомовних користувачів, а в майбутньому планується оптимізація для підтримки інших мов.

Особливий інтерес викликає згадане в журналі змін доповнення, що стосується доступності Gemini в Канаді. Користувачі в цьому регіоні зможуть одними з перших відчути весь потенціал ребрендованого чат-бота.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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