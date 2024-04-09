Головні заборони при стрижці волосся: 3 основні прикмети

Протягом всієї історії стрижка волосся супроводжувалася дотриманням певних правил. У народних традиціях існують різні прикмети, які застерігають людей від потенційних неприємностей, що можуть виникнути. UAportal розповів, що розуміння цих основних заборон має вирішальне значення для уникнення будь-яких небажаних наслідків.

Що стосується стрижки волосся, то існує давнє повір'я, що її ніколи не слід проводити прямим родичам. Ця давня традиція походить від віри в те, що це може спричинити несприятливі наслідки. Ось кілька конкретних рекомендацій, які детально пояснюють, кому слід уникати стрижки волосся один одному

Дочка повинна утримуватися від стрижки волосся свого батька.

Аналогічно, матері рекомендується уникати підстригання волосся своєї дитини.

У стосунках між подружжям вважається несприятливим для дружини стригти чоловіка, і навпаки.

Цікаво, що за народними віруваннями практики стрижки волосся також переплітаються з днем народження людини. Наприклад, якщо хтось народився в середу, неділя вважається сприятливим днем для стрижки.

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І навпаки, ті, хто народився в четвер, можуть вибрати будь-який з наступних днів для стрижки: неділя, понеділок, вівторок або п'ятниця. У свою чергу, народжені в п'ятницю можуть обрати для стрижки понеділок, четвер, суботу або неділю. Для тих, хто народився в суботу, п'ятниця є ідеальним днем для стрижки.

Одна з найгірших прикмет, пов'язаних зі стрижкою волосся, стосується самого процесу. Це повір'я виходить за рамки простого забобону, оскільки стверджує, що люди, які підстригають самі себе, не лише ризикують своїм здоров'ям, але й можуть несвідомо притягувати смерть. Згідно з цією прикметою, кожне відрізане пасмо фактично віднімає один рік від тривалості життя людини.

Нагадаємо, наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. UAportal розповів, які 6 речей заборонено класти на стіл.

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