Геймпад для смартфонів: що відомо про Red Magic Shadow Blade 2

Ігровий контролер Red Magic Shadow Blade 2 для смартфонів відтепер доступний і за межами Китаю. Цей революційний аксесуар змінить уявлення про ігри на мобільних пристроях, UAportal розповідає подробиці.

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Ціна

Red Magic Shadow Blade 2 легко доступний у різних регіонах. Геймпад коштує $94.

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Що відомо

Для тих, хто ще не знайомий з Red Magic Shadow Blade 2, запевняємо вас, що це пристрій, який змінює правила гри. Вперше представлений у Китаї в листопаді минулого року, цей потужний гаджет швидко завоював популярність серед геймерів по всьому світу. Серед його особливостей – три типи лінійних накладок на спусковий гачок, що забезпечують точне та швидке керування, а також кілька кнопок, що налаштовуються відповідно до індивідуальних уподобань.

Підключення

Крім того, геймпад Red Magic Shadow Blade 2 оснащений необхідними портами для безперешкодного підключення до вашого смартфона. Пристрій може похвалитися 3,5-мм роз'ємом для навушників для відтворення звуку з ефектом присутності та зручним портом USB-C для легкого підключення до смартфона.

З ігровим контролером Red Magic Shadow Blade 2, який тепер доступний на світовому ринку, геймери можуть розраховувати на неперевершений ігровий досвід на своїх смартфонах.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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