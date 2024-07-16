'Гарантія' грошей та удачі! Кожен знак зодіаку має своє щасливе число

Кожен уродженець зодіакального кола має своє щасливе число, здатне притягнути в життя гроші, удачу та любов. Читайте детальніше!

Лев

Щасливе число для Лева – 1, що вказує на індивідуалізм цього знаку зодіаку. Лев – смілива людина, що відкрито виражає свої погляди і має лідерські якості, що викликають захоплення у оточуючих.

Рак

Раками управляє Місяць, що відповідає щасливому числу 2 . Нумерологічне число два – емоційна, товариська і дуже чуйна людина. Все своє життя підпорядковує стосункам із оточуючими. Людина з щасливим числом 2 буде відданим другом та чудовим партнером.

Стрілець

Стрільцям із щасливим числом 3 також властиві досконалість та безпосередність. Вони живуть у гармонії, тобто в єдності тіла, душі та розуму. Проте швидко втрачають ентузіазм у діях – це відбувається, що вони беруть на себе занадто багато завдань.

Водолій

Щасливе число для Водолія – ​​4. Нумерологічне число чотири, як і число три, містить безліч новаторських ідей. Водоліям властиві працьовитість і наполегливість у досягненні мети, але вони можуть бути марнославними та зарозумілими. Вони мають дуже високу самооцінку.

Близнюки та Діва

Планета Близнюків та Дів - Меркурій, якому присвоєно щасливе число 5. Нумерологічна п'ятірка характеризується інтелектом, гострим розумом та здатністю вирішувати проблеми. Щасливе число 5 дає Близнюкам енергію в дії, а Дівам дозволяє мислити логічно та уникати помилок.

Телець та Терези

Щасливе число для Тельців і Терезів – 6, що відповідає планеті Венера. Люди цих знаків зодіаку цінують своє життя та шукають красу у своєму оточенні. Вони вміють розставляти пріоритети у житті. Люди зі щасливим числом 6 – романтики, які знаходять задоволення у стосунках.

Риби

Щаслива число для Риб – 7, що відповідає мріям, істині та глибині. Вони дуже мрійливі люди, які часто піддаються думкам про потойбічні речі. Люди з щасливим числом 7 досконалі, мають здатність спостерігати та аналізувати.

Козоріг

Щасливе число для Козорога – 8, яке спонукає добиватися успіху наполегливою працею і не здаватися навіть у важких ситуаціях. Козороги хочуть самореалізації як у матеріальному, так і в сімейному житті. Люди з щасливим числом 8 дуже працьовиті, наполегливі, цілеспрямовані та відповідальні.

Овен та Скорпіон

Планета Марс відповідає щасливому числу 9, яке астрологи віддають Овнам і Скорпіонам. Головні риси нумерологічних дев'яток – альтруїзм, чутливість і доброта. Овни та Скорпіони чуйні, дбають про інших та охоче організують допомогу. Люди зі щасливим числом 9 прагнуть своїх цілей і вміють висловлювати свою думку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.