Фортуна повернеться проти них: три знаки зодіаку чекають неприємності в травні

У травні 2024 року лавина неприємностей обрушиться на трьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, безліч випробувань чекає на Тельців, Левів та Стрільців. На щастя завдяки зіркам можна мінімізувати ризик бід.

Телець

Тельці відчують раптовий приплив енергії та почнуть реалізовувати свої мрії, навіть наблизившись до вражаючого успіху. Однак одна помилка перекреслить усі плани – їм загрожують фінансові втрати та скандали, які можуть спричинити втрату репутації. Зірки не сумніваються, що деякі моменти мовчання може бути золотом. Тельцям не варто розпалювати вогонь ворожнечі, інакше вони дуже пошкодують.

Лев

Леви у травні не зможуть втекти від бід – щодня у них виникатимуть нові проблеми, що перетворить життя на суцільну "чорну смугу". Хоча не всі труднощі будуть серйозними, але їхня кількість змусить Левів відчути себе безсилими та демотивованими. У цій ситуації немає іншого виходу, як перечекати цей період.

Стрілець

У житті Стрільців станеться несподівана подія, яка буквально переверне все з ніг на голову. Уродженці знаку опиняться перед фактом, що стався, і не зможуть нічого змінити. Це викликає у них сильне почуття тривоги. Аура Стрільців випромінюватиме дуже негативну енергію протягом усього травня. Саме вона втягне в орбіту уродженців знаку безліч людей, які будуть до нього не прихильні. На щастя, ситуацію можна змінити, хоч це буде непросто. Зірки ясно вказують на те, що при собі завжди слід мати талісман, який відштовхує злі сили.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.