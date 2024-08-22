Флірт – їхнє друге ім'я: названо найчуттєвіші знаки зодіаку

Деяких людей відрізняє не лише краса, а й особиста чарівність. За словами астрологів, справжніми майстрами флірту є Раки, Леви та Скорпіони. Читайте детальніше!

Рак

Раки – справжні романтики, які не розкриваються одразу. Їм подобається зачаровувати оточуючих, справляти на них враження і ніколи не йти коротким шляхом. Вони часто виділяються з юрби, і їх важко не помітити. Раки люблять флірт, але щойно закохуються по-справжньому, то присвячують себе своїй другій половинці на сто відсотків.

Лев

Амбітні Леви – справжні лідери, яким треба все тримати під контролем. Вони спостерігають за своїм оточенням і обожнюють компліменти, люблять покрасуватися та похвалитися. Уродженці знаку здатні привернути увагу за лічені хвилини, і їх важко ігнорувати. Уміння спокушати часто є частиною їхнього характеру і дається їм легко.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони важаються дуже чуттєвими. Вони вміють зачаровувати і часто використовують це вміння для безневинного флірту. Уродженці знаку сповнені сюрпризів – у них завжди є цікаві ідеї, і нудьгувати з ними точно не доведеться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.