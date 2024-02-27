Фацелія як сидерат на город: плюси та мінуси використання

Фацелія має ряд переваг і обмежень при використанні в якості сидерата на городі. UAportal розповів детальніше про особливості її використання як сидерата на городі.

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Плюси фацелії

Поліпшення здоров'я ґрунту

Фацелія відома своєю здатністю покращувати здоров'я ґрунту за рахунок додавання органічних речовин і підвищення родючості ґрунту. Це робить її цінним сидератом для городу, оскільки вона може допомогти підвищити продуктивність ґрунту.

Боротьба зі шкідниками

Фацелія також ефективно приваблює корисних комах, таких як сонечка та золотоочки, які полюють на комах-шкідників. Ця природна боротьба зі шкідниками допоможе захистити город від шкідливих комах без необхідності хімічних втручань.

Привабливість для запилювачів

Цвітіння фацелії приваблює запилювачів, таких як бджоли, метелики та колібрі. Відтак вони сприяють кращому запиленню городу, що призводить до підвищення врожайності.

Мінуси фацелії

Самосів

Одним з потенційних недоліків фацелії є її схильність до самосіву, що може призвести до того, що вона стане надмірним бур'яном на городі. Щоб цього не сталося, необхідний правильний догляд і своєчасне видалення рослин.

Занадто багато енергії

У деяких випадках енергійний ріст фацелії може витіснити сусідні овочеві культури, що призводить до конкуренції за поживні речовини, сонячне світло й воду. Щоб запобігти цьому, необхідно ретельно дотримуватися інтервалів між рослинами.

Вподобання щодо рН

Фацелія процвітає на слабокислих і нейтральних ґрунтах, які не є ідеальними для всіх типів городів. Вона може не підходити для садів зі специфічними вимогами до рівня рН ґрунту.

Раніше UAportal розповідав, що треба зробити з рослинами в саду в лютому, щоб вони були здоровими.

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