Фацелія як сидерат на город: плюси та мінуси використання
Фацелія має ряд переваг і обмежень при використанні в якості сидерата на городі. UAportal розповів детальніше про особливості її використання як сидерата на городі.
Плюси фацелії
- Поліпшення здоров'я ґрунту
Фацелія відома своєю здатністю покращувати здоров'я ґрунту за рахунок додавання органічних речовин і підвищення родючості ґрунту. Це робить її цінним сидератом для городу, оскільки вона може допомогти підвищити продуктивність ґрунту.
- Боротьба зі шкідниками
Фацелія також ефективно приваблює корисних комах, таких як сонечка та золотоочки, які полюють на комах-шкідників. Ця природна боротьба зі шкідниками допоможе захистити город від шкідливих комах без необхідності хімічних втручань.
- Привабливість для запилювачів
Цвітіння фацелії приваблює запилювачів, таких як бджоли, метелики та колібрі. Відтак вони сприяють кращому запиленню городу, що призводить до підвищення врожайності.
Мінуси фацелії
- Самосів
Одним з потенційних недоліків фацелії є її схильність до самосіву, що може призвести до того, що вона стане надмірним бур'яном на городі. Щоб цього не сталося, необхідний правильний догляд і своєчасне видалення рослин.
- Занадто багато енергії
У деяких випадках енергійний ріст фацелії може витіснити сусідні овочеві культури, що призводить до конкуренції за поживні речовини, сонячне світло й воду. Щоб запобігти цьому, необхідно ретельно дотримуватися інтервалів між рослинами.
- Вподобання щодо рН
Фацелія процвітає на слабокислих і нейтральних ґрунтах, які не є ідеальними для всіх типів городів. Вона може не підходити для садів зі специфічними вимогами до рівня рН ґрунту.
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