Що треба зробити з рослинами в саду в лютому, щоб вони були здоровими
Хоча лютий – це все ще зимовий місяць, і сад знаходиться в стані спокою, для досвідченого садівника це час для перших кроків нового сезону. Є ряд завдань, які краще виконати до настання весни, щоб підготувати сад до пробудження.
Пам'ятайте, що лютий – це час для планування та підготовки, а березень вже зустріне вас теплом і розбудить ваш сад до нового життя, пише prostoway.
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Що ж потрібно зробити в лютому?
1. Снігозбереження:
- Якщо у вашому саду недостатньо снігового покриву, перенесіть частину снігу до пристовбурних кіл дерев і чагарників. Це допоможе захистити кореневу систему від морозів.
2. Збирання снігу:
- Струшуйте товстий шар снігу з гілок дерев і чагарників, щоб уникнути їх обламування.
3. Руйнування наста:
- Розбивайте щільний наста біля дерев, адже він затримує доступ кисню до коріння.
4. Огляд плодових дерев:
- Огляньте плодові дерева на наявність пошкоджень від гризунів.
5. Захист дерев:
- Зачистіть рани на корі дерев, обробіть їх спеціальною пастою і обмотайте дихаючим матеріалом.
Додаткові поради:
- Проведіть ревізію садового інвентарю, за потреби проведіть ремонт або придбайте нові інструменти.
- Перевірте запаси насіння та добрив, складіть план посадок на весняний сезон.
- Замочіть насіння ранніх овочів для пророщування.
- Подбайте про підгодівлю птахів, які допоможуть у боротьбі з шкідниками.
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