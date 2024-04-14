Фантазія не має меж: топ-5 найкращих фільмів, які вразять вашу уяву

UAportal запрошує у захоплююче царство фільмів у жанрі фентезі, що з'явилися на екранах у 2012-2014 роках. Від епічних квестів до заборонених романів – ці фільми переносять глядачів у чарівні країни та відкривають незабутні подорожі.

"Похмурі тіні"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Фентезі, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік виробництва: 2012

Режисер: Тім Бертон

"Похмурі тіні" розповідають історію Барнабаса Коллінза, вампіра, який прокидається після 200-річного перебування в труні. Він повертається до будинку своїх предків, маєтку Коллінвуд, який наразі зайнятий його неблагополучними нащадками. Оскільки Барнабас прагне повернути багатство і репутацію своєї родини, йому доводиться мати справу з надприродними супротивниками.

"Подорож 2: Таємничий острів"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Фантезі, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 94 хвилини

Рік виробництва: 2012

Режисер: Бред Пейтон

У фільмі "Подорож 2: Таємничий острів" Шон Андерсон вирушає на пошуки свого зниклого діда Дуейна. За допомогою вітчима та пілота гелікоптера Шон знаходить таємничий острів, про який його дідусь говорив у своїх загадкових повідомленнях. Зустрічаючи дивовижних і небезпечних істот, зокрема гігантських метеликів і динозаврів, вони розуміють, що повинні знайти спосіб врятуватися з острова, який затоплює.

"Людина зі сталі"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Фентезі, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Зак Снайдер

"Людина зі сталі" вдихає нове життя в історію походження культового супергероя Супермена. Кларк Кент, людина з надлюдськими здібностями, приховує свою справжню особистість, намагаючись захистити людство від злих сил. Однак, коли криптоніанська армія на чолі з генералом Зодом загрожує Землі, Кларк повинен прийняти свою долю і стати героєм, яким він був народжений.

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"Чаклунка"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виробництва: 2014

Режисер: Роберт Стромберг

"Чаклунка" переосмислює історію класичної диснеївської "Сплячої красуні" з точки зору її культової лиходійки. Фільм розкриває нерозказану історію Малефісенти, колись могутньої феї, яка після зради та розбитого серця перетворюється на злу чаклунку. Вона накладає прокляття на новонароджену принцесу Аврору, яка стає мішенню віковічного конфлікту між царством фей і людським світом. Однак, коли Аврора підростає, материнський інстинкт і новознайдена співчуття Малефісенти ведуть її на шлях спокути.

"Дракула. Невідома історія"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Фентезі, бойовик, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік виробництва: 2014

Режисер: Гарі Шор

Фільм "Дракула. Невідома історія" розповідає про походження легендарного вампіра. Коли Османська імперія загрожує вторгненням у Трансільванію, принц Влад укладає угоду з надприродною істотою, щоб отримати силу і владу, необхідні для захисту свого народу. Шлях Влада до того, щоб стати Дракулою, пов'язаний з особистими жертвами, спокусами та боротьбою за збереження своєї людяності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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