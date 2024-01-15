Цей знак зодіаку найпідліший: він знає, як бити по інших найболючіше

Деякі люди відрізняються не просто складним характером, а й цілим набором негативних якостей. Вони дуже мстиві, підлі та готові заради своїх цілей піти по головах. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку.

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Є люди, яким начхати на почуття інших. Часто заради власного задоволення можуть зіпсувати комусь настрій і навіть змусити плакати. Найбрехливіший і підлий знак зодіаку неймовірно злісний. Він свідомо завдає біль оточуючим, просто щоб відчути себе владним та рішучим. Йдеться про Скорпіона.

Для нього найголовніше, щоб йому було комфортно та добре. Навіть невелике порушення його ілюзорної реальності може привести в сказ. Такі люди майже завжди шукають помсти та відповідного моменту, щоб відплатити за заподіяну їм шкоду. Вони невблаганні і ніколи не здаються.

Люди, народжені в період з 23 жовтня до 22 листопада, люблять перекладати відповідальність та провину на інших. Вони надзвичайно домінантні та схильні командувати своїми близькими. Скорпіони легко виходять із себе та швидко піддаються негативним емоціям. Вони можуть заподіяти біль і зганяти негатив на інших, не замислюючись. Навіть якщо вони їм нічого не зробили.

Скорпіони дуже горді і високої думки про себе, внаслідок чого такі чутливі до критики. Їхня мстивість проявляється і в тому, що вони здатні напасти несподівано. Сварка із Скорпіоном може мати трагічні наслідки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.