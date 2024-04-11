Цей список може здивувати! Названо найчутливіші знаки зодіаку

Деякі люди дуже чутливі та вразливі, хоча можуть це ретельно приховувати за маскою. Вони беруть все близько до серця і дуже тяжко переживають потрясіння. За словами астрологів, йдеться про Левів, Дів і Козорогів.

Лев

Леви здаються рішучими та самовпевненими, люблять бути в центрі уваги і не бояться нових викликів. Багато хто не може навіть уявити, що уродженці цього знаку дуже чутливі. Вони болісно реагують на критику, хоч і намагаються не показати свого болю чи розчарування. Втім, Леви неодмінно викреслять зі свого життя тих, хто їх ранив.

Діва

Діви турботливі та уважні, вони прагнуть досконалості у всьому, що б не робили. Уродженці знаку ставлять високі стандарти як для оточуючих, так й для себе. Найменші провали для них стають великим ударом, який вони тяжко переживають. У любовних стосунках вони схильні до образ, але воліють все тримати в собі, а не відкрито говорити про проблеми.

Козоріг

Наполегливі Козороги здаються стіною, яку не пробити нічим. Однак, незважаючи на свою цілеспрямованість, вони дуже вразливі. Найболючішим для уродженців знакк є ігнорування з боку тих, хто їм дорогий. Козороги можуть замикатися в собі і навіть впасти в депресію, не розкривши причин того, що з ними відбувається.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.