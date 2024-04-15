Цього не можна робити перед весіллям: про що йдеться

Хто повинен купувати обручку і якою вона має бути? Чому небезпечно загубити каблучку? UAportal розповідає про народні весільні прикмети.

Хто повинен купувати обручки

За традицією, відповідальність за придбання обручок лежить на нареченому як майбутньому главі сім'ї. Наприклад, у Стародавній Русі молодий мав власноруч виготовити каблучки до весілля. У США та Німеччині наречений зобов'язаний купити обручку для нареченої, причому її вартість має бути еквівалентною подвійній його місячній зарплаті.

Які каблучки обрати

Багато хто з вас, можливо, чув приказку: "Гладкі обручки – гладке сімейне життя". Вважається, що зовнішній вигляд каблучок є відображенням майбутнього подружнього життя пари. Гравіювання та дизайн порушують цілісність шлюбу, вносячи непорозуміння конфлікти.

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Не знімайте обручки

Обручка вважається сильним оберегом для сім'ї, особливо якщо вона освячена в церкві. Якщо її зняти, це вважатиметься запереченням особистого щастя і накликанням біди на себе.

Не губіть обручки

Втрата обручки віщує негаразди в сім'ї і навіть швидке розлучення. Якщо чоловік втрачає прикрасу, то незабаром він може овдовіти або віддалитися від своєї родини.

Чи можна носити обручки після розлучення

Іноді після розлучення люди продовжують носити обручки за звичкою. Однак забобонні люди радять позбутися цього. Каблучка може заважати новим стосункам, притягуючи неприємності з минулого, а для створення нового міцного шлюбу потрібні нові, енергетично чисті символи любові.

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