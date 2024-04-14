У які дні не варто мити голову, щоб зберегти позитивну енергетику

Згідно з давніми віруваннями, наше волосся мало значну силу як захисний амулет, здатний відвернути нещастя. Певні дні вважалися несприятливими для миття голови, оскільки це зменшує удачу і накликає нещастя. UAportal розповів коли найкраще це робити, а в які дні не варто.

Езотеричні вірування свідчать, що вівторок і субота мають найбільш сприятливу енергетику для миття волосся. Вважається, що саме ці дні притягують удачу і багатство. Для максимальної ефективності рекомендується мити голову вранці, закладаючи основу для дня успіху і підвищення особистої продуктивності.

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Тим не менш, є дні, які краще оминути, коли справа доходить до миття голови. П'ятниця та неділя вважаються менш ідеальними днями, а понеділок найбільш несприятливим.

Бажано утриматися від миття волосся в ці дні, щоб захистити накопичену удачу і прагнення. Це допоможе вам уникнути будь-яких потенційних проблем і забезпечить безперешкодний розвиток вашого тижня.

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