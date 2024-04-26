Це обіцяє щастя! Названо найкращий місяць для весілля за знаком зодіаку

Весілля є особливим моментом у житті пари, тому до вибору дати багато хто ставиться дуже ретельно. За словами астрологів, важливо обрати для урочистої церемонії саме той місяць, який обіцяє шлюбу щастя. Читайте детальніше!

Телець, Скорпіон, Водолій

Для Тельців, Скорпіонів та Водоліїв найкращий місяць для весілля – липень, коли вони можуть насолодитися теплими днями. У багатьох випадках їм не доведеться турбуватися про погану погоду, а крім того весілля зможе пройти на відкритому повітрі. Але найголовніше – зірки обіцяють благополуччя шлюбу.

Овен, Близнюки, Риби

Овнам, Близнюкам та Рибам варто звернути увагу на січень. Хоча багато хто вважає, що це погана ідея через холод, але у вас буде велика свобода вибору, що одягнути поверх весільної сукні. Та й цей місяць вважається сприятливим для фінансового благополуччя молодої сім'ї.

Козоріг, Діва, Рак

Травень може стати чудовим місяцем для весілля для Козррогів, Дів та Раків. Все тому, що саме цього місяця природа оживає і починає радувати своєю красою. Шлюб в останній місяць весни подарує уродженцям цих знаків зодіаку справжнє щастя. Ви можете одружитися в квітучому саду або на лузі, що дозволить вам відчути себе наодинці з природою.

Лев, Терези, Стрілець

Квітень – гарний час для укладення шлюбу для Львів, Терезів та Стрільців Місяць характеризується повільним переходом від зими до весни і, наприклад, у разі Терезів призводить до відчуття гармонії, рівноваги та краси.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.