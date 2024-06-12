Це особливий час! Названо доленосні роки життя для всіх знаків зодіаку

У кожної людини бувають переломні моменти у житті, які змінюють усе. За словами астрологів, це невипадково. Читайте детальніше!

Овен

Доленосні роки для Овна – це роки, коли планета Марс перебуває у сильному становищі, що може принести великі зміни. Це 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66 років.

Телець

Для Тельців доленосними можуть вважатися роки, коли Венера, планета любові та достатку, сприятлива: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 та 64 роки. У такі роки можуть відбутися істотні зміни у стосунках та матеріальній сфері.

Близнюки

Роки, коли на долю людини впливає Меркурій, планета спілкування та інтелекту, можуть виявитися для Близнюків доленосними. Ці роки можуть принести нові ідеї, можливості навчатися та подорожувати. Важливими для Близнюків є 20, 36, 40, 52, 64, 70 та 80 років.

Рак

Час, коли Місяць, планета емоцій та інтуїції, має сильний вплив, можуть виявитися доленосними для Раків. У такі роки можуть посилитись внутрішні переживання та можливості духовного розвитку. Це 30, 35, 40, 45, 50, 60 та 75 років.

Лев

Доленосними роками для Левів можуть стати ті роки, коли в центрі уваги знаходиться Сонце, планета сили та самоствердження – 36, 43, 57, 60 та 79 років. Такі роки можуть принести удачу, визнання та можливість реалізувати себе.

Діва

Доленосними для Дів можуть стати роки, коли Меркурій сприятливо впливає на їхнє життя – 21, 27, 31, 43, 50 років. У такі роки можливі зміни у роботі, поліпшення фінансового стану та можливості саморозвитку.

Терези

Роки, коли благотворний вплив чинить Венера, планета любові та гармонії, можуть виявитися для Терезів доленосними. Такі роки можуть принести нові відносини, творчі проєкти та можливості для самовираження. Це 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72 роки.

Скорпіон

Доленосними роками для Скорпіонів можуть стати ті роки, коли на їхнє життя впливає Плутон – планета трансформацій та таємниць. У такі роки можуть відбутися глибокі зміни, психологічне оновлення та нові можливості духовного розвитку. Це 24, 32, 49, 50, 64, 74 роки.

Стрілець

Ті роки, коли вони активно займаються саморозвитком, навчанням та подорожами, можуть виявитися для Стрільців доленосними. Їхніми покровителями є Юпітер і Нептун. У 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75 років життя Стрільця наповниться новими можливостями, зустрічами з цікавими людьми та широким кругозором.

Козоріг

Козороги можуть пережити роки змін у житті в періоди, коли вони набувають стабільності, досягають успіху в кар'єрі і зміцнюють своє фінансове становище під благословенням Сатурна. Роки життя 21, 33, 36, 33, 41, 53, 57 – час зростання, професійного розвитку та закладання фундаменту на майбутнє.

Водолій

У Водоліїв можуть бути роки, що змінюють життя, у періоди підвищення самосвідомості, духовного просвітлення та розвитку інтуїції. Уран підтримає їх у 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72 роки. Це може бути час для експериментів, нетрадиційних підходів та відмови від обмежуючих переконань.

Риби

Для Риб доленосні роки можуть стати періодами, коли вони найбільш близькі до своєї істинної природи, джерел натхнення та творчого самовираження, в чому сприятиме Нептун. Це може бути час вивчення своїх почуттів, розвитку інтуїції та усвідомлення свого істинного життєвого шляху. Це 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60 років.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.