Це справжня 'магія'! Ось яке число принесе у ваше життя удачу та гроші

Ви коли-небудь думали, що число може керувати вашим життям? Йдеться не про лотерейні числа, а про те особливе число, яке відповідає вашому знаку зодіаку.

Виявляється, кожен знак має своє щасливе число, яке може принести любов, удачу і навіть багатство. Читайте детальніше!

Лев – число 1

Для всіх амбітних Левів число 1 є магнітом для успіху. Воно символізує новий початок, впевненість у собі та лідерські здібності. Хто б не хотів бути номером 1? Число один втілює енергію, силу волі, авторитет, домінування та амбіції, уособлює прагнення до успіху, самоствердження, творчості та лідерства. Числом 1 управляє Сонце, яке збільшує його силу та вплив.

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Рак – число 2

Двійка ідеально підходить усім Ракам, які шукають кохання, гармонії та безпеки. А якщо додати цифру 7, вийде ідеальна комбінація на удачу. Число два є енергією підсвідомої сили, підпорядкування, дипломатії та доброти. Воно символізує прагнення спілкування, любові, шлюбу. Числом 2 управляє Місяць, який збільшує його силу.

Овен та Скорпіон – число 3

У Овнів і Скорпіонів не буде жодних проблем, якщо поряд з ними знаходиться щасливе число 3. Воно представляє минуле, сучасне і майбутнє і означає трійцю (батько, син і дух), передбачає зростання, успіх, щастя, радість і родючість. Овнам та Скорпіонам властиві надзвичайно сильні творчі здібності. Числом 3 управляє Юпітер, який збільшує його силу.

Діва та Близнюки – число 4

Допитливість та інтелект є ключовими рисами Дів та Близнюків. Число чотири втілює енергію працьовитості, розвитку, організованості, стабільності, практичності, досконалості та систематичності. Числом 4 управляє Уран, який підвищує його силу.

Стрілець – число 5

Стрільці, любителі пригод, знайдуть свого союзника в числі 5. Воно спричиняє зміни та динаміку. Люди, керовані цим числом, дуже активні, хочуть бути різними та вільними. Число 5 пов'язане з Меркурієм, який підвищує його силу.

Терези та Телець – число 6

Любителі краси та мистецтва Терези та Телець знайдуть гармонію з числом 6. Воно втілює важливість сім'ї. Такі люди чесні, щедрі, люблячі та гнучкі. Число 6 управляє емоціями, любов'ю, сексуальністю та мистецтвом, пов'язане з Венерою.

Козеріг – число 7

Наполегливість і впертість Козерогів відображається в числі 7, що приносить їм духовність та мудрість. Число сім – магічне, представляє астрологію, нумерологію, окультизм, колір та музику. Люди, які керуються цим числом, мають гарну інтуїцію, загадкові та розумні, пов'язані з Нептуном.

Водолій – число 8

Водолії, виняткові та талановиті, знайдуть своє щастя та успіх у числі 8. Воно символізує меланхолію, яка веде до успіху, але не обов'язково до щастя. Перевернута вісімка – символ нескінченності. Вона виражає радість, щастя та працю. Такі люди мають сильне почуття влади. Число 8 управляється Сатурном.

Риби – число 9

Інтуїція, духовність і творчий потенціал Риб відображено у числі 9, яке спрямовує їх у житті. Воно включає всі попередні числа. Якщо цифра один являє початок, цифра дев'ять становить кінець. Це число є енергією духовності. Люди, керовані цим числом, виявляють незвичайний інтерес до людства, пов'язані з Марсом.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.