Це справжня 'магія'! Названо дати, в які народжуються найщасливіші та найуспішніші люди

Дата народження відіграє величезну роль у житті кожної людини – магія чисел може розкрити найкращі якості та допомогти досягти вершин у житті. Отже, нумерологи вважають, що ті, що народилися в ці дати, будуть найщасливішими і найуспішнішими в житті!

Відео дня

Найщасливіші Овни народжуються 8, 2, 24 та 29 числа.

Найщасливіші Тельці – 2, 5 та 30 числа.

Найщасливіші Близнюки – 1, 2 та 19 числа.

Найщасливіші Раки – 1, 2, 7, 8, 12 та 30 числа.

Найщасливіші Леви – 4, 8, 12, 22 та 30 числа.

Найщасливіші Діви – 2, 6, 19, 28 та 30 числа.

Найщасливіші Терези – 7, 8, 9, 10 та 28 числа.

Найщасливіші Скорпіони – 1, 2, 6, 10 та 29 числа.

Найщасливіші Стрільці – 8, 18, 23 та 28 числа.

Найщасливіші Козерога – 1, 3, 5, 11 та 23 числа.

Найщасливіші Водолії – 1, 6, 7, 8, 12 та 14 числа.

Найщасливіші Риби – 7, 9, 10, 12, 18, 27 та 28 числа.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.