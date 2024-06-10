Це може зруйнувати все! Названо три знаки зодіаку, які зрадять свого партнера у червні

Зрада у стосунках може стати крапкою, після якої відновити довіру буде неможливо. За словами астрологів, у червні піти наліво у пошуку нових вражень можуть уродженці трьох знаків. Йдеться про Близнюків, Риб і Стрільців.

Близнюки

Близнюки відомі своєю комунікабельністю та постійним пошуком пригод. Рутина у стосунках їм швидко набридає – і це штовхає їх на щради. Уродженці знаку намагатимуться до останнього приховати цей факт, але правда випливе назовні. Близнюкам загрожує грандіозний скандал та з'ясування стосунків.

Риби

Риби також будуть невірні у червні, але це не викликано нудьгою. Насправді уродженці знаку захочуть помститися своєму партнерові за неуважність чи давні образи. Але вони самі не помітять, наскільки важливими стануть ці нові стосунки. Їм доведеться зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє.

Стрілець

Стрільці у червні також підуть на зраду, але ця невірність буде іншою. Уродженцям знаку захочеться відкрити для себе нові сторони життя, і вони на мить забудуть, що мають партнера. Стрільцям властивий авантюрний дух, який штовхає їх пробувати щось нове, навіть якщо це зашкодить стосункам. Уродженці знаку шкодуватимуть про зраду.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.