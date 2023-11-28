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Астрологія і гороскопи

Це може псувати життя! Названо токсичні риси всіх знаків зодіаку

Анастасія Крищук

Це може псувати життя! Названо токсичні риси всіх знаків зодіаку

Астрологи часто фокусують увагу на позитивних характеристиках знаків зодіаку, але кожен має і негативні риси, які можуть впливати на взаємодію з іншими людьми. Читайте детальніше!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овен може діяти імпульсивно та агресивно, коли відчуває загрозу чи розчарування.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці можуть бути впертими у своїх переконаннях і часто зосереджуються виключно на матеріальному аспекті життя.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки можуть зазнавати труднощів із прийняттям рішень і часто дратують інших своєю двуликістю.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки дуже емоційні, що може призвести до тривоги та надмірної прихильності до минулого.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви схили до домінування, що призводить до зарозумілості.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви схильні критикувати інших і мають нав'язливу потребу досконалості.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези можуть відчувати труднощі з прийняттям рішень і часто уникають конфронтації, що може призвести до пасивності.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони можуть бути ревнивими і схильні пам'ятати образи, що призводить до мстивості.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці можуть бути безвідповідальними та позбавленими дипломатії, що призводить до нетактовних висловлювань.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги можуть бути песимістичні та вперті у своїх цілях, незалежно від наслідків.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії можуть бути емоційно відстороненими та впертими у своїх незвичайних поглядах.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби можуть втекти від реальності у світ мрій, що призводить до наївності.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи