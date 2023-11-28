Це може псувати життя! Названо токсичні риси всіх знаків зодіаку
Астрологи часто фокусують увагу на позитивних характеристиках знаків зодіаку, але кожен має і негативні риси, які можуть впливати на взаємодію з іншими людьми. Читайте детальніше!
Овен (21 березня – 19 квітня)
Овен може діяти імпульсивно та агресивно, коли відчуває загрозу чи розчарування.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Тельці можуть бути впертими у своїх переконаннях і часто зосереджуються виключно на матеріальному аспекті життя.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
Близнюки можуть зазнавати труднощів із прийняттям рішень і часто дратують інших своєю двуликістю.
Рак (21 червня – 22 липня)
Раки дуже емоційні, що може призвести до тривоги та надмірної прихильності до минулого.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Леви схили до домінування, що призводить до зарозумілості.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Діви схильні критикувати інших і мають нав'язливу потребу досконалості.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Терези можуть відчувати труднощі з прийняттям рішень і часто уникають конфронтації, що може призвести до пасивності.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Скорпіони можуть бути ревнивими і схильні пам'ятати образи, що призводить до мстивості.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Стрільці можуть бути безвідповідальними та позбавленими дипломатії, що призводить до нетактовних висловлювань.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Козероги можуть бути песимістичні та вперті у своїх цілях, незалежно від наслідків.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Водолії можуть бути емоційно відстороненими та впертими у своїх незвичайних поглядах.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Риби можуть втекти від реальності у світ мрій, що призводить до наївності.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.