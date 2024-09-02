Це буде удар! Названо знаки зодіаку, на які чекають серйозні випробування у вересні

Перший місяць осені принесе безліч випробувань уродженця трьох знаків зодіаку, яких буквально переслідуватимуть неприємності. За словами астрологів, у вересні є ризик вступити в конфлікт, захворіти або просто відчути втому, у Тельців, Терезів і Стрільців. Читайте детальніше!

Телець

У вересні Тельцям варто бути обережнішими, уродженцям знаку загрожують фінансові проблеми, які не тільки зіпсують настрій, а й спричинять інші труднощі. Пильність точно не завадить, а великі покупки (по можливості) краще відкласти на більш зручний період, щоб не зіткнутися з обманом.

Терези

Якщо ви народилися під знаком Терезів, то у вересні слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. Ризик травм дуже великий, а хронічні захворювання можуть дати себе знати в самий невідповідний момент. Вистачатиме й дрібних неприємностей: проллєте каву на нову блузку, запізнитесь на автобус, на рівному місці посваритеся з коханою людиною... Але постарайтеся прийняти всі події, що відбуваються. Контролюйте свій гнів і частіше розслабляйтеся, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими.

Стрілець

На Стрільців чекає низка випробувань, які, швидше за все, будуть пов'язані з сім'єю та партнером. Якщо ви ще самотні, то відкладіть побачення на інший період, адже нові знайомства у вересні не принесуть нічого хорошого. Будь-які стосунки (сімейні, любовні та дружні) будуть особливо вразливими, тому слід зберігати спокій. А якщо ви не можете себе контролювати, краще відійдіть убік і тримайте дистанцію, щоб не зіпсувати те, що дійсно важливо.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.